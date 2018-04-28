Şişecam Topluluğu'nun ilk çeyrek net karı 569 milyon TL

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu’nun, bu yılın ilk çeyreğindeki net karı 569 milyon TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu, bu yılın ocak-mart dönemindeki konsolide net satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artırarak, 3,1 milyar TL seviyesine ulaştırdı.

Topluluğun bu yılın mart ayı sonu itibarıyla net karı da 569 milyon TL oldu. Yılın ilk üç aylık döneminde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 1,2 milyon ton cam üreten Topluluk, bu dönemde 600 bin ton soda külü ve 900 bin ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, şunları kaydetti:

“2018 yılı mart sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız 3,1 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide satışlar içindeki Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı ise yaklaşık yüzde 58 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yaklaşık 1,8 milyar TL seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdik. Maliyet, üretimin coğrafi dağılımı gibi konularda devam eden optimizasyon çalışmalarımızın sonucunda, 2018 yılı ilk üç aylık dönemde konsolide EBITDA hacmimiz 907 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.”