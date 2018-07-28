Şişecam'dan yılın ilk yarısında 1,6 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, yılın ilk yarısında yüzde 93 artışla 1,6 milyar TL net kar elde etti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu’nun 2018 yılının ilk yarısında konsolide net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 6,8 milyar TL’ye ulaştı.

Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 59 seviyesinde gerçekleşirken, net karı ise yüzde 93 artışla 1,6 milyar TL’ye yükseldi.

Yurt içi ve dışındaki kuruluşlarında 2,4 milyon ton cam üreten Şişecam Topluluğu, bu dönemde 1,2 milyon ton soda külü ve 1,8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

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- “İlk yarıda gelirlerimizi ve karlılığımız artırırken, önemli yatırımlara imza attık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Haziran 2018 sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız 6,8 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide satışlar içindeki Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı ise yaklaşık yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti. Maliyet, üretimin coğrafi dağılımı gibi konularda devam eden optimizasyon çalışmalarımızın sonucunda konsolide EBITDA hacmimiz de 2,2 milyar TL oldu." ifadelerini kullandı.