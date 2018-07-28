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Şişecam'dan yılın ilk yarısında 1,6 milyar TL net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu, yılın ilk yarısında yüzde 93 artışla 1,6 milyar TL net kar elde etti - Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "İlk yarıda gelirlerimizi ve karlılığımız artırırken, uzun vadeli sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli yatırımlara imza attık. Mevcut pazarlarımızda etkinliğimizi artırmak amacıyla bu dönemde düzcam alanında İtalya ve Hindistan'da iki satın alma operasyonunu sonuçlandırdık" - "Dünyanın gelişmekte olan en cazip pazarları arasında yer alan Hindistan'daki düzcam iştirakimizde ana hissedar konumuna geldik. Yükselen cam talebiyle de önemli bir potansiyele sahip olan Hindistan'da büyüme fırsatlarına paralel olarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, yılın ilk yarısında yüzde 93 artışla 1,6 milyar TL net kar elde etti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu’nun 2018 yılının ilk yarısında konsolide net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 6,8 milyar TL’ye ulaştı.

Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 59 seviyesinde gerçekleşirken, net karı ise yüzde 93 artışla 1,6 milyar TL’ye yükseldi.

Yurt içi ve dışındaki kuruluşlarında 2,4 milyon ton cam üreten Şişecam Topluluğu, bu dönemde 1,2 milyon ton soda külü ve 1,8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

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- “İlk yarıda gelirlerimizi ve karlılığımız artırırken, önemli yatırımlara imza attık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Haziran 2018 sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız 6,8 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide satışlar içindeki Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı ise yaklaşık yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti. Maliyet, üretimin coğrafi dağılımı gibi konularda devam eden optimizasyon çalışmalarımızın sonucunda konsolide EBITDA hacmimiz de 2,2 milyar TL oldu." ifadelerini kullandı.

Topluluk olarak 2018 yılının ilk yarısında 1,2 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini belirten Kırman, şunları kaydetti:

"İlk yarıda gelirlerimizi ve karlılığımız artırırken, uzun vadeli sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli yatırımlara imza attık. Mevcut pazarlarımızda etkinliğimizi artırmak amacıyla bu dönemde düzcam alanında İtalya ve Hindistan’da iki satın alma operasyonunu sonuçlandırdık. Dünyanın gelişmekte olan en cazip pazarları arasında yer alan Hindistan’daki düzcam iştirakimizde ana hissedar konumuna geldik. Yükselen cam talebiyle de önemli bir potansiyele sahip olan Hindistan’da büyüme fırsatlarına paralel olarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. İtalya’da da Manfredonia tesisinin satın alım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu ülkedeki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katladık.

Yıllık 190 bin ton üretim kapasitesine sahip olan bu tesisle düzcamda Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirmiş olduk.Yurt içinde ise yeni yatırımların yanı sıra Endüstri 4.0 yaklaşımıyla otomasyon, modernizasyon ve kapasite artışlarına yönelik yatırımlarımız devam etti. Eskişehir’deki cam ambalaj fabrikamızda dördüncü fırın yatırımını yeni tamamladık. Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırınla birlikte Türkiye’deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitemiz 1,2 milyon tona ulaştı. Balıkesir’deki yeni cam elyaf fabrikamızı da yılın son çeyreğinde devreye almak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Başlangıçta yıllık 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni yatırımımız sayesinde ülkemizin cam elyafı ithalatını ikame etmeyi ve başta bor olmak üzere yerel kaynaklarımızı katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

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- “Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürüyoruz”

Ahmet Kırman, yılın ilk yarısında 391 milyon dolar tutarındaki ihracat geliriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini aktararak, başarılı finansal sonuçlarıyla tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Mali yapılarını gelecek dönemlerde de büyümeyi destekleyecek şekilde daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kırman, "Üretim noktalarımızın optimizasyonuna yönelik çalışmalarımızın hızını arttırarak sürdürürken, maliyetlerimizi de başta artan otomasyon kullanımı olmak üzere tüm etkin yöntemleri kullanarak optimize etmeye devam edeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda dünyada ilk 3'e girme, sürdürülebilir kârlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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finansal sonuç şişecam

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