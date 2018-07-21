Şişecam’ın kredi notuna Fitch’ten teyit

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin (Şişecam) yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Fitch Ratings'in, Şişecam'ın yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit ederken, görünümünü “negatif” olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen oyuncularından olan Şişecam’a ilişkin Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede şirketin güçlü finansal yapısı, yüksek karlılığı ve farklı coğrafyalara yayılan faaliyetleriyle nakit yaratma kabiliyetine dikkat çekildiği belirtildi.

Söz konusu kuruluşun raporunda, Şişecam’ın sahip olduğu geniş ürün yelpazesinin yanı sıra inşaat, otomotiv, gıda, içecek, tüketici ürünleri ve kimyasallar gibi farklı dinamikleri olan sektörlere hitap etmesinin potansiyel risklerin dengelemesine imkan sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: