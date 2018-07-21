HABER

Şişecam’ın kredi notuna Fitch’ten teyit

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin (Şişecam) yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit etti - Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Fitch Ratings tarafından yapılan son değerlendirmeyle Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu ve örnek alınan güçlü mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin (Şişecam) yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Fitch Ratings'in, Şişecam'ın yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit ederken, görünümünü “negatif” olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen oyuncularından olan Şişecam’a ilişkin Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede şirketin güçlü finansal yapısı, yüksek karlılığı ve farklı coğrafyalara yayılan faaliyetleriyle nakit yaratma kabiliyetine dikkat çekildiği belirtildi.

Söz konusu kuruluşun raporunda, Şişecam’ın sahip olduğu geniş ürün yelpazesinin yanı sıra inşaat, otomotiv, gıda, içecek, tüketici ürünleri ve kimyasallar gibi farklı dinamikleri olan sektörlere hitap etmesinin potansiyel risklerin dengelemesine imkan sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Raporda ayrıca toplam satış gelirleri içerisinde uluslararası satışların payı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olan Şişecam’ın güçlü döviz pozisyonuna dikkat çekilerek, ihracatının yanı sıra yurt dışındaki üretimden satışları ve nakit pozisyonu sayesinde Şişecam’ın faaliyetleri açısından döviz kurlarındaki gelişmelerin etkilerinin sınırlı kaldığı belirtildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Şişecam bugün 3 kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 22 bine yakın çalışanı ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu konumundadır. Fitch Ratings tarafından yapılan son değerlendirmeyle Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu ve örnek alınan güçlü mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir. Sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyorSosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor
Tarihi binalara zarar verenlere uyarı; 'Cezası ağır'Tarihi binalara zarar verenlere uyarı; 'Cezası ağır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fitch şişecam

En Çok Okunan Haberler

5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

Adnan Oktar örgütünün iğrenç şifreleri

Adnan Oktar örgütünün iğrenç şifreleri

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Kadıköy'de doğalgaz borusu patladı!

Kadıköy'de doğalgaz borusu patladı!

Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!

Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Fatih Terim uyarmıştı! Futbol dünyasını sarsan taciz skandalı

Fatih Terim uyarmıştı! Futbol dünyasını sarsan taciz skandalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.