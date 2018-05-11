Şişedeki tineri su sanarak içen çocuk öldü

Şanlıurfa'da otomobildeki tineri su sanarak içtiği iddia edilen 5 yaşındaki Ahmet Zeki Doğancıoğlu, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğancıoğlu, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde, ailesine ait otomobildeki şişede bulunan tineri su sanıp içti.

Bir süre sonra çocuğun fenalaştığını gören ailesi, Ahmet Zeki Doğancıoğlu'nu Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Burada midesi yıkanan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Doğancıoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

