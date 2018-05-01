Sisi ABD merkezli Yahudi heyetini kabul etti

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nden (JINSA) bir heyeti kabul etti.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin ABD merkezli JINSA heyetini kabulünde Mısır İstihbarat Müdürü Abbas Kamil de hazır bulundu.
Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgedeki krizleri azaltmanın yolları ve başta terörizm olmak üzere bölgenin karşı karşıya olduğu tehditlerle başa çıkma yolları ele alındı.
Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulmayı amaçlayan uluslararası girişimlere destek verilmesi ve barış sürecinin ilerletilmesi de görüşmede masaya yatırılan konular arasındaydı.
Öte yandan JINSA heyetinin ABD ve Mısır arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptığı, Mısır'ın bölgede oynadığı rolü takdir ettiği kaydedildi.
Washington'da 1976'da kurulan JINSA, ABD'deki İsrail lobisinin en önemli gruplarından birisi olarak biliniyor.
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum