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Sisi, Afrika Birliği dönem başkanlığı için Kenya'dan destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Sisi, Afrika Birliği dönem başkanlığı için Kenya'dan destek istedi

NAİROBİ (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Afrika Birliği'nin (AfB) dönem başkanlığı için Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'dan destek istedi.

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi ziyarette bulunmak için Kenya'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin başkent Nairobi'deki Başkanlık Sarayında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Shoukry'nin, Mısır'ın 2019'daki AfB dönem başkanlığı için Kenya'dan destek istediğine dair Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye ait iyi niyet mesajını Kenyatta'ya ilettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın Kenya ile ikili ve bölgesel konularda iş birliğini derinleştirme noktasında Kenya'ya olan taahhüdünü yinelediğine yer verildi.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'dan Ocak 2018'de Afrika Birliği dönem başkanlığı görevini devralan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin görev süresi 2019’da sona erecek.

Birlik, 1963'te 32 bağımsız ülkenin bir araya gelmesiyle Afrika Birliği Örgütü adıyla kuruldu. Fas'ın bir önceki zirvede üyeliğe geri kabul edilmesiyle üye sayısını 55'e çıktı. Birlik kıtanın siyasi ve ekonomik entegrasyonu için çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah Sisi Kenya mısır Nairobi

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