HABER

Sisi ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

Sisi ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından Sisi-Macron görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Sisi'yi telefonla aradığı, Ortadoğu ve özellikle Suriye krizi ile Suriye'ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonun hedeflerini görüştüğü vurgulandı.

Açıklamada "Macron, saldırıların kimyasal silah kullanımının ardından gerçekleşmesi nedeniyle uluslararası meşruiyet çerçevesinde yapıldığını kaydetti." ifadesine yer verildi.

Sisi'nin ise Mısır'ın Suriye topraklarında yasaklanmış silahların kullanımına karşı olan sabit duruşunu vurguladığı, bu konuda uluslararası standartlarda şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini aktardığı belirtildi.

İki liderin Suriye krizinin siyasi yolla çözümü için sarf edilen çabalara desteklerini ifade ettiği bildirildi.

Açıklamada, Mısır'ın gelecek hafta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek terörizm finansmanıyla mücadeleye ilişkin konferansa katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklamaTemel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
YSK'dan erken seçim açıklaması!YSK'dan erken seçim açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa macron mısır Sisi Suriye

En Çok Okunan Haberler

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.