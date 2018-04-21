Sisi ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından Sisi-Macron görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Sisi'yi telefonla aradığı, Ortadoğu ve özellikle Suriye krizi ile Suriye'ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonun hedeflerini görüştüğü vurgulandı.
Açıklamada "Macron, saldırıların kimyasal silah kullanımının ardından gerçekleşmesi nedeniyle uluslararası meşruiyet çerçevesinde yapıldığını kaydetti." ifadesine yer verildi.
Sisi'nin ise Mısır'ın Suriye topraklarında yasaklanmış silahların kullanımına karşı olan sabit duruşunu vurguladığı, bu konuda uluslararası standartlarda şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini aktardığı belirtildi.
İki liderin Suriye krizinin siyasi yolla çözümü için sarf edilen çabalara desteklerini ifade ettiği bildirildi.
Açıklamada, Mısır'ın gelecek hafta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek terörizm finansmanıyla mücadeleye ilişkin konferansa katılacağı bilgisi de paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar
İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!
Damadın şakası kötü bitti
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum