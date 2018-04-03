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Sisi’den Abbas’a "önemli" mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

Sisi’den Abbas’a "önemli" mesaj

RAMALLAH (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi’nin mektubunu getiren Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Mustafa’yı kabul ettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Mustafa’yı kabul etti.

Haberde, Mustafa’nın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin mektubunu Abbas’a teslim ettiği kaydedilirken, önemli olarak ifade edilen mektubun içeriğine dair ayrıntılara yer verilmedi.

Abbas’ın Mustafa ve beraberindeki heyet ile Filistin sahasındaki son gelişmeleri ele aldığı belirtilen haberde, Abbas’ın Filistin ulusal uzlaşı sürecindeki rolünden dolayı Mısır’ı takdir ettiği ifade edildi.

Mısır'ın ara buluculuğunu yaptığı Filistinli tarafların müzakere süreci, Hamas ile Fetih hareketleri arasında 12 Ekim 2017’de bölünmüşlüğü bitirmek için “uzlaşı anlaşmasının” imzalanmasıyla yeni bir ivme kazanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" şeklinde isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir kısmının alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinin bu projeye destek verdiği iddia ediliyor.

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Fetih Filistin Hamas israil mısır yüzyılın anlaşması

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