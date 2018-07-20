Sisi'nin Sudan ziyareti

HARTUM (AA)- Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, “Sudan ve Mısır, her alanda stratejik bir ilişki kurmaya başlıyor.” dedi.

El-Beşir ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sudan’ın tarih, coğrafya ve Nil nehri gibi farklı alanlarda Mısır ile aile ilişkileri olduğuna değinen Beşir, “Sudan ve Mısır, her alanda stratejik bir ilişki kurmaya başlıyor. Özellikle ekonomik ilişkilerimizi daha fazla yükseğe çekmeliyiz. Bunun için gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu.

Beşir, iki ülkenin üç asfalt yolla bağlantılı olduğuna dikkati çekerek, elektrik şebekesi için gerekli imzaların atıldığını, ayrıca Sudan ve Mısır’ı iki tren ağıyla birbirine bağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

İkili ilişkilerdeki siyasi ve diğer engelleri ortadan kaldırmanın önemli olduğunu aktaran Beşir, Sudan ve Mısır’ın "yan meselelerde" yıllarca vakit harcadığını sözlerine ekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi de ziyaretini, ikili politikalarda tam koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti.