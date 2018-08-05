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"Şişkonun çocukları" lafına üzülünce zayıfladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da aşırı kiloları nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Murat Çoban, çocuklarına "şişkonun çocukları" diye seslenilmesine üzülerek mide ameliyatı oldu - Ameliyatın ardından 2 ayda 50 kilo veren Murat Çoban: "Sokakta onlara şişkonun çocukları denmeye başlandı. Bu beni çok üzüyordu. Beni en çok üzen de çocuklarımın rencide olmasıydı. Bunu üzerine ameliyat olmaya karar verdim" - Doç. Dr. Abdullah Özgönül: "Obezite hastalarımız diyet veya ilaçla zayıflayamadığı zaman ameliyat öneriyoruz"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da aşırı kiloları nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Murat Çoban, çocuklarına "şişkonun çocukları" diye seslenilmesinden rahatsız olunca ide ameliyatıyla zayıfladı.

Kamyon şoförü olan 42 yaşındaki Çoban, aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kilo artışına engel olmayan ve son dönemlerde 190 kiloya kadar ulaşan evli 4 çocuk babası Çoban, sokakta oyun oynayan çocuklarına "şişkonun çocukları" diye seslenilerek dalga geçilmesine üzülerek zayıflamaya karar verdi.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olan Çoban, mide küçültme ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından yaklaşık 2 ayda 50 kilo veren Çoban, daha önce yapamadığı pek çok hareketi yapabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kiloları nedeniyle hayatının alt üst olduğunu ve işten kiloları nedeniyle kovulduğunu söyledi.

Aşırı kilo nedeniyle iş bulamadığını belirten Çoban, "Kilolarım nedeniyle aynaya bile bakamıyordum. Kendimden nefret ediyordum. İnsanların arasına girmekten utanıyordum" dedi.

Yaşadığı zorlukların yanı sıra çocuklarıyla "şişkonun çocukları" denilerek dalga geçilmesinin kendisini çok rencide ettiğini anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Bu obezite hastalığını, Allah düşmanımın başına vermesin. Aşıra kilolarım nedeniyle çocuklarım ve eşim dahi benden çekinmeye başladı. Çocuklarım dışarıya çıkamaz hale geldiler. Sokakta onlara 'şişkonun çocukları' denmeye başlandı. Bu beni çok üzüyordu. Kilolarım nedeniyle çocuklarımla tartışmalar oluyordu, huzurumuz kalmamıştı. Kimse kilolarım nedeniyle bana iş de vermiyordu. Bir ara ölmeyi ister hale geldim. Beni en çok üzen de çocuklarımın rencide olmasıydı. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar verdim. Azim göstererek ameliyatımı oldum, sağlığım yerinde. Şu anda ailemle mutluluk içinde yaşıyorum. Aynalarla barıştım artık. Yaklaşık 2 ayda 50 kilo verdim. Günde yaklaşık 4-5 kilometre yürüyüş yapıyorum, sağlıklı bir şekilde kilolarımdan kurtuluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. İnşallah kısa sürede kalan kilolarımı da verip şoförlüğe geri dönerim."

- "Obezite Türkiye'nin önemli halk sağlığı sorunu"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Doç. Dr. Abdullah Özgönül, düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obezitenin dünyada ve Türkiye'de son yıllarda arttığını söyledi.

Obeziteye karşı tıp insanlarının çare aramaya devam ettiğini ifade eden Özgönül, şunları kaydetti:

"Obeziteyle mücadelede birçok güncel teknikler ve yöntemler bulunuyor. Türkiye'de şu anda en fazla yapılan ameliyatlardan biri de tüp mide ameliyatı. Bu ameliyatla mide, tüp şekline çevriliyor. Midenin yüzde 70'i alınıyor. Hastanın iştah bölgesi çıkarılıyor. Mide küçüldüğü için hasta daha az yeme hissi duyuyor. Böylece kilolarından kurtuluyor. Hastanemizde bu ameliyat 2 yıldır yapılıyor ve fark alınmıyor. Ameliyat kısa sürede ve kapalı yöntemle yapılıyor."

Ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Özgönül, "Hastalarımıza verdiğimiz listemiz var. Buna muhakkak uymaları gerekiyor çünkü mide küçültülüyor, midenin esneme özeliği var. İleriki yıllarda midenin tekrar büyüme riski bulunuyor. Obezite hastalarımız diyet veya ilaçla zayıflayamadığı zaman ameliyat öneriyoruz. Murat bey de bize başvurduğunda obezite sorunu vardı. Onu tüp mide ameliyatını yaptık ve şu anda sağlıklı bir şekilde kilolarından kurtuluyor." diye konuştu.

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