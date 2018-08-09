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Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:32 | Son Güncelleme

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale'nin gözaltına alındığı bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Mehmet Ali Başkale'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

TWITTER'DA PAYLAŞMIŞTI

Mehmet Ali Başkale; 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 8 Ağustos 2018 tarihinde açıklamada bulunmuş ve "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

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HAYRİ İNÖNÜ HAKARETİ DOĞRULADI

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü bugün sosyal medyada yaptığı açıklama ile koruması tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını kabul etti. Hayri İnönü Twitter'da yayınladığı açıklama ile korumasının çirkin sözlerini kınadığını açıkladı.

Şişli Belediye Başkanı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur"

ÜÜÜ

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Öte yandan Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Hayri İnönü'nün sosyal medya mesajında bu yönde bir ifade bulunmamasına karşın, söz konusu şahsın belediye ile ilişiğinin kesilerek, iş akdinin feshedildiği duyuruldu.

Hayri İnönü imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Söz konusu personelimizin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ettiğini sabah saatlerinde tespit etmiş bulunmaktayız. Olayı tespit ettikten sonra saat 09.14 itibariyle işine son verilmiştir. Twiitter üzerinden de 11.52’de eleştiri ile hakaretin birbirine karıştırılmasını kabul etmiyeceğimi bildirdim"

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Cumhur Başkanımıza hakaret seksen milyona Hakarettir!
baskıcı zihniyet
Yav kardeşim eleştirirsin amenna ama hakaret etmek nedir yav milletin anasına babasına. İsterse Cumhurbaşkanı değil sıradan vatandaş olsun hakaret etmek ne demek. Böyle densizler yatsın 3-5 sene, kamu haklarından da mahrum edilsin.
Ben İzmirde yaşıyorum. Özellikle "bana yetki verin döviz nasıl düşüyor görün" açıklamalarından sonra doların geldiği noktada şok olan İzmir sokaklarındaki sıradan insanlardan bile sanırım tutuklanmayan kalmazdı.
MEMLEKET NE HALE GELDİ MİLLET GİDER AYA BİZ HALA YAYA.
cumhurbaşkanı eleştirilebilir ama hakaret edilemez. zira %52 yi temsil ediyor. hele ki bir Türk annesine dil uzatmakhaysiyetsizliktir. sokakta dahi cezası ağırdır
recep erdoğan a hakaretten içerde yatan binler var .... peki recep erdoğan hakaret ettiği insanlar a karşı cezalandırılıyor mu ???
Klasik CHP li normal kabul edip içeri tıkmak lazım.
WAY WAY HAYRİ BEY SIKIYORSA ALMA DIYIRSUN
oligarşi bile bu kadar acımasız baskın olmamıştı monarşiye oranla
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