Belediyenin ekonomik şartlarını zorlayarak 2018-2020 dönemi toplu iş sözleşmesini imzaya hazır hale getirdiklerini söyleyen İnönü, "Kent-Yol ve Belediye’de çalışan arkadaşlarımıza iyi ekonomik koşullar sağlayan bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Kadınların iş gücüne katılımı hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağladığı gibi yoksulluğun azaltılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle çalışma hayatımızın kadınlar lehine düzenlenmesi büyük bir önem taşıyor." diye konuştu.

Özellikle kadın çalışanları ilgilendiren bazı sosyal hakların, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında destek sağlayacağına inandığını vurgulayan İnönü, bu sözleşmeye imza atmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, kadınların iş gücüne katılımının hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağlamasının yanı sıra, yoksulluğun azaltılmasında da önemli bir rol oynadığını söyledi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmesi töreni, Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında, 2018-2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi resmi bir törenle imzalandı.

Kadını iş hayatından uzaklaştıran çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumlulukların yükünü hafifletmenin birinci öncelikleri olduğunu ifade eden İnönü, bu amaçla erkeklerin de çocuk bakımını üstlenmelerini önemsediğini belirtti.

-Babalık izni 30 güne çıkarıldı

Bu kapsamda, sözleşmede babalık izninin 5 günden 30 güne çıkarıldığına dikkati çeken İnönü, "Eşi doğum yapan erkeklere tanınan 30 gün doğum izni kadının üzerindeki yükün azaltılması için yeterli olmasa da önemli bir adım. Bundan sonra belediyemiz bünyesinde AÇEV’le iyi babalık eğitimlerini sürdüreceğiz." dedi.

Şişli Belediye Başkanı İnönü, kadınların çocuk bakımında özgürleşmesi için "Çocuk Kreşe Kadın İşe" sloganıyla şu ana kadar 7 kreş açtıklarını ve 3 kreşi daha kısa bir süre sonra hizmete açacaklarını söyledi.

Toplu iş sözleşmesinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunacağına inandıkları bir maddeye de yer verdiklerini söyleyen İnönü, "Kadına yönelik şiddetle mücadeleye bir katkı sunmak amacıyla sözleşmede yer verdiğimiz, şiddet gösteren erkeğin maaşının yarısının 1 yıl süreyle eşine ödenmesi maddesi de önemli bir adım." ifadelerini kullandı.