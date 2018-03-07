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Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

Şişli Belediyesi’de, başkan yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince görevden uzaklaştırıldı.

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesinde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

İSTANBUL'DA CHP'NİN KALELERİNDEN

2014'teki yerel seçimlerde CHP'nin adayı Hayri İnönü yüzde 61,6'lık oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli Belediyesi CHP İçişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
KEMAL NE ZAMAN PARTİNE VE BELEDİYELERİNE SAHİP ÇIKACAN KEMAL
Niye sahip çıkacak ki çünkü ucu kendine de dokunacak ondan korkusu. adamlarini en çok rüşvet dönen yere koymuş. kimbilir ruhsattan imar dan ne paralar götürdüler el altından.
kardeş sen önce bir aynaya bak!turkiyedesiniz şaibeli il ilçe o kadar akp li parti var ki.sen önce at gözlüğünü at ve atv a haber TRT gibi kanalları izlemeyi acil bırak.
@ozgurtura Bunlar iftira sıfırla yavrum sıfırla gerçek
@ozgurtura bir parti liderine bu şekilde hitap etmen yakışıksız olmuş...seversin sevmezsin ama saygı göstermen lazım
@ozgurtura gunah kecisi chp... şimdi yeni mevzu chp...bakalım bolmeyi halkı tam ortadan ikiye ayırmayı ne zaman basaracaklar
ak troller hucuma gecmis
@ozgurtura sen adam olunca
@ozgurtura akp ile karıştırdın galiba
@ozgurtura nasıl sahıp cıkacak hırsızkmı yapmış adamlar
akp milli görüş gömleğini çıkarıp da geldik dediğine şimdi inandım işte..bu akp den yerli ve milli olmaz..
kemal neyapsin sanki karsindaki kanun nizam biliyorda yapiyor khk yi her yol mubah ohh gel keyfim gel ama bunun da bir gün sonu gelir umarım
Akp li belediyeler sütten çıkmış ak kaşık ne zamana kadar daha çamur atacaksınız bakalım seneye kadar ne yaptınız yaptınız seneye bu millet daha hırslı olarak bu konuyu degerlendirecekler bundan emin olun
kendilerinin istediği yere ve kendi yandaşlarının istediği yerlere imar izinleriverilmeyince şişli gibi bir ilçedeki rantı kaybedince belediyedeki bu işlerle ilgilenenleri görevden al sonra yerlerine geçici satın almış olduğun kendi adamlarını koy izinleri çıkart işlerini hallet arada komisyonuu al rantı paylaş sonra görevden aldıklarının sorgusunu bitir bir sorun yokmuş de ve bu işten sıyrıl..akape düzeni hırsızlık düzeni tezgahı kuruyorlar ve hala ülke bu durumdayken bile çalmaya hırsızlığa devam ediyorlar.
CHP çöküyor bitiyor.. Yazık referandum oylarını kendi oyu zannediyor komik...
Kendi belediyelerine çöktüler, yiyecek bir şey kalmayınca muhalif belediyeleri yemenin peşindeler...
Bence Türkiye’de akp, dışındaki belediyelerin hepsine kayyum atanmalı.çünkü hepsi yolsuzluk yapmış,ihaleye fesat karıştırmış,yandaşlarına rant sağlamış,ama!!akp belediyeleri hepsi sütpak tertemiz...
Chp yi böyle yıkacaklarını zannediyorlar zavallılar
kemalin partisi ne zamandir imar ve ruhsattan goturduklerini aciklayacaklar ozgurtura sen kendi partine sahip cikabilecekmisin. Bagis adi altinda giden milyarlar nerede. usulsuz acilan imarlar in parasi kimde. kimler bu isten nemalandi. onuda RTE yapmistir belki Ke-MaL in koyunlari
chp varsa normaldir
hırsızlar partisi
oldu olacak kaldırın seçimleri...ne gereği var ki?istdiğimiz yere istediğinizi atayın olsun bitsin...seçim zaten masraf:))gerek yok o kadar masrafa..
Güzeeel, sıra başkanda. Bir zamanlar kanunsuz kararlarla insanlara yapardınız şimdi haklı yere siz alınıyorsunuz. Onu geçtim bariz ortada herşey başkan yıllar önce alınmalıydı.
akp nin bütün belediyeleri kokuşmuş. şişli yanlarında bvlgari parfümü gibidir. oralarda miye inceleme yok ey bağımsız mülkiye müfettişleri
Gündem yoğun değiştirmek lazım hedef belli
iç işleri chpli belediyelerle uğraşıcagına kendi belediyelerine bir baksın zeytinburnu belediye başkanı bütün sorunları çok güzel çözüyor.Atıyo suçu akp ye vermeseydiniz diyo çok kişinin ahını aldı ona görede evlat vermiş
CHP'yi fazla kaşıyıp milletin nabzını ölçmeyi sonlandırın bilakis bu durum iyiye gitmez
rüşvetin en çok döndüğü kurumlar malesef belediyeler
kemal napsın baştaki sıkıntılı
rüşvetsel bir mercii cezasız kalmaz
Yolsuzluk ve kanundışı işlerin üstüne gidilsin tabi
kendi belediyeleri nurupak maşallah. bir chpye atanmadık kayyum kaldı. bunlar şimdiden böyleyse başgan gelince sıkıntı büyük
sindiremeyeceksiniz kuyunuzu kendiniz kazıyorsunuz inadına CHP
Bahçeli ne zaman sahip çıkarsa o zaman andaval.
Suçu varsa mahkeme versin cezasını.
hırsız CHP
her nedense 1 tane akp nin belediyesine dokunulmuyor ama allah havale ediyorum bunları
Akp nin istifa eden belediye başkanları ne oldu. Birde istifa etmesi beklenen baskanlari
Neden ŞİŞLİ. %80 oy battı mı??
uzun lafın kısası götürmeyen yok he parti marti hikaye insanoğlu böyle işte
devran dönecek elbet
Chp liler lafa gelince iktidara yolsuzluktan dem vurup duruyorsunuz..bu ne?çaktırmadan götürüyorsunuz..
Kılıçtaroğlu bu yolsuzluklara neden duyarsız?lafa gelince mangalda kül bırakmıyor ama götüren götürüyor.
Devlet ayrı hükümet ayrı akp ne devletin kurallarını çiğniyor.
Esenyurtta mülkiye müfettişleri bi denetleme yapıyor ki! Mimari harikalar dünyası:)
Esenyurtta mülkiye müfettişleri bi denetleme yapıyor ki! Mimari harikalar dünyası:)
Kocaeli büyükşehir belediyesinede bekleriz hala almadılar görevinden kimseyi
Ne olmuş yani ???
A46 firmasınıda araştırsınlar, yolsuzluğun hırsızlığın babasını görecekler, şişli belediyesini kullanarak devleti nasıl soyduklarını görecekler.
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