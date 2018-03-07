Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesinde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

İSTANBUL'DA CHP'NİN KALELERİNDEN



2014'teki yerel seçimlerde CHP'nin adayı Hayri İnönü yüzde 61,6'lık oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

(DHA)