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Şişli'de ilginç olay! Eski milletvekili baygın halde buldu, ayılınca kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de çalışır haldeki otomobil içerisinde baygın bulunan sürücüye CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen yardım etti. Bir süre sonra kendine gelen sürücü, aracını yol ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı.

Şişli'de ilginç olay! Eski milletvekili baygın halde buldu, ayılınca kaçtı

Olay, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. CHP Eski milletvekillerinden Mehmet Sevigen aracıyla Şişli istikametine giderken cadde ortasında bir aracın durduğunu ve sürücüsünün baygın halde olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Bir yandan da baygın sürücüyü kendine getirmeye çalıştı. Baygın sürücünün aracını stop eden Sevigen, otomobilin anahtarını da aldı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kendine getirilen sürücü ne olduğu anlaşılmadan olay yerinden kaçtı.

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'ANAHTARI POLİSE TESLİM EDECEĞİZ'

Mehmet Sevigen "Ben yoldan geçiyordum. Bazı sürücüler durmuştu. 'Baygın biri var' diye bağırıyorlardı. Ben de aracımdan inerek yardımcı olmak istedim. 'Hasta mı, sarası mı var?' diye. Arkadaşlarla sürücüye müdahale ettik. Aracı stop ederek anahtarını aldık.Herhangi bir kazayı önlemek için aracın arkasında önlem aldık. Polisi aradık. Sürücü kendine geldikten sonra kaçarak uzaklaştı.Biz de polise anahtarını teslim edeceğiz " dedi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerindeki araçta arama yaptı. Otomobilin kiralık olduğu ve bir gün önce kiralandığı öğrenildi. Otomobil, çekici ile otoparka çekildi.

Polis, kaçan sürücüye ulaşmaya çalışıyor. DHA

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