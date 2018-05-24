Şişli’de otomobil pazara daldı: Yaralılar var

Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kurulan semt pazarına daldı. Kaza sonucu dağılan tezgah ile otomobil arasında sıkışan tezgahtar ve sürücü, hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar ise kazanın şokunu uzun süre atlatamadı.



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