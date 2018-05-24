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Şişli’de otomobil pazara daldı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Şişli’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil pazar tezgahlarına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kurulan semt pazarına daldı. Kaza sonucu dağılan tezgah ile otomobil arasında sıkışan tezgahtar ve sürücü, hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar ise kazanın şokunu uzun süre atlatamadı.

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Şişli Pazar Kaza istanbul

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Umarım işid türü araçlı bir sabotaj değildir...
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