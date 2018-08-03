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Şişli Etfal ve taşınacağı hastanelerdeki son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

TARİHİ 1899 yılına dayanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıl sonuna kadar Seyrantepe'de yapılan yeni binasına ve Sarıyer'deki ek binasına taşınacak.

Şişli Etfal ve taşınacağı hastanelerdeki son durum

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Anıl UÇAN - Güven USTA / İSTANBUL (DHA)

TARİHİ 1899 yılına dayanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıl sonuna kadar Seyrantepe'de yapılan yeni binasına ve Sarıyer'deki ek binasına taşınacak. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve taşınacağı hastanelerdeki son durum havadan ve içeriden görüntülendi.

BAZI BÖLÜMLERE HASTA KABUL EDİLMİYOR

2'nci Abdülhamid'in küçük yaşta difteri hastalığından kaybettiği kızı Hatice Sultan'ın anısına yaptırdığı Etfal (çocuk) Hastanesi 1899'dan bu yana Şişli'de hizmet veriyordu. 119 yıllık hastanenin Sarıyer Çayırbaşı'na taşınma işlemleri 11 Haziran'da başladı. Kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve sağlığı, çocuk acil ve çocuk cerrahisi bölümlerinde yeni hasta kabul edilmiyor. İlgili bölümlerde önceden randevu alan hastalara hizmet verilebiliyor. Yalnızca acil durumdaki çocuk hastalar için, acil bölümünde iki doktor görevlendirildi. Kadın hastalıkları ve çocuk hastalıkları polikliniklerinde ise, daha önceden randevusu alınan hastaların muayenesine devam edilirken, yeni randevu kabul edilmiyor.

600 YATAK KAPASİTELİ YENİ BİNADA "SEYİR TERASI" VE "HELİKOPTER PİSTİ" OLACAK

Seyrantepe'deki yeni hastane binasında ise çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yanmaz özellikteki dış cephe kaplamaları, hasta asansörleri ve odaları ile konferans salonu gibi pek çok bölümün inşaatı tamamlandı. Hastanenin terasında bulunan, İstanbul'u 360 derece gören restoran bölümü de açılışa hazırlanıyor. 600 yatak kapasiteli hastanede, helikopter ambulansların kullanacağı bir pist de bulunuyor.

ÇEVRE ESNAFI TAŞINMASINI İSTEMİYOR

Öte yandan çevre esnafı ve hastalar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınmasından dolayı dertli olduklarını ifade etti. Hastane çevresinde işletmecilik yapan Mehtap Arslan, "Ben buraya taşınalı birkaç yıl oldu. Ama şimdi mağdur duruma düştük. İşlerimiz zaten yoktu, şimdi hiç yok. Hastaneyi götürmesinler, yerinde yapılandırsınlar" dedi. Bir başka esnaf Mehmet Topçu ise "Hastaneden başka bir şey yapılacağını zannetmiyorum. Çünkü burası vakıf olduğu için başka bir şey yapmalarına pek imkan yok. ama işlerimiz yüzde 30 düştü" dedi. Durakta taksicilik yapan Erdi Sayan ise "Taksici esnafı olarak biz hastanenin kapanmasını istemiyoruz, tekrardan yenilenmesini istiyoruz. İşlerimiz günden güne azalıyor. Durakta fazla taksimiz kalmadı" diye konuştu.

"GÜZEL BİR HASTANE YAPMIŞLAR"

Hastanede 1997 yılında emekli olana kadar çalıştığını söyleyen Ali Rıza Yalçınkaya da, "Yeni hastaneye gittim, gördüm. Güzel bir hastane yapmışlar. Taşınsın ama buranın mutlaka hastane olarak yapılması gerekir. Burası yıkılsa da yerine yenisinin yapılmasını isterim" ifadelerini kullandı.

HASTALAR ACİL BÖLÜMÜNÜN AÇIK KALMASINI İSTİYOR

Hasta yakını Kadriye Yılmaz ise "Sarıyer'e buradaki yaşlı insanlar nasıl gidecek? Acil bölümü açık olmalı. Tadilat bu şekilde yapılabilir" diye konuştu. Osmanbey'de oturduğunu söyleyen 65 yaşındaki Şahika Necade Kırar ise, "Hastane Osmanlı döneminde çocuk hastanesi olarak kurulmuş. Doktorlardan ve hastaneden memnunum. Buranın taşınması hastalara eziyet. Buraya dahi taksiyle gelirken taşındığı zaman nereye gideceğim? Burası İstanbul'un merkezi" dedi.

(Fotoğraflı)

Şişli Etfal ve taşınacağı hastanelerdeki son durumŞişli Etfal ve taşınacağı hastanelerdeki son durumŞişli Etfal ve taşınacağı hastanelerdeki son durumŞişli Etfal ve taşınacağı hastanelerdeki son durum

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