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Şişli’de 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

19 MAYIS Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Şişli’de coşkuyla kutlandı.

Şişli’de 19 Mayıs coşkusu

İSTANBUL, (DHA) -19 MAYIS Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Şişli’de coşkuyla kutlandı. Kurtuluş mücadelesinin başladığı bu kutlu günün 99’uncu yıldönümünde ellerde Türk Bayrakları dalgalanırken, program sonunda 'İzmir'in Dağları'nda Çiçekler Açar' marşı coşkuyla söylendi

Maçka Sanat Parkı’nda yapılan kutlama töreninde Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Şişli Belediye Başkanlığı, Şişli İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, CHP Şişli İlçe Başkanlığı ve MHP Şişli İlçe Başkanlığı Atatürk anıtına çelenk bırakıp selam verdi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler anıldı. Etkinlik alanına gelen yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk Bayraklarını dalgalandırarak duygusal anlar yaşadı.

Programda sahne alan Şişli İMKB Halk Eğitim Merkezi Halk Dansları ekibinin dans gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Ege Zeybeği oynayan dansçılar, vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Vatandaşlar program sonunda çalan ‘İzmir’in Dağları’ marşını büyük bir coşkuyla söyledi.

(GÖRÜNTÜ/FOTOĞRAF)

Şişli’de 19 Mayıs coşkusuŞişli’de 19 Mayıs coşkusuŞişli’de 19 Mayıs coşkusuŞişli’de 19 Mayıs coşkusu

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