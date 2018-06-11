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Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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