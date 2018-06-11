- Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergenekon Caddesi'nden Halaskargazi Caddesi'ne giren İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü önündeki otobüse o da bir önündeki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 otobüsün 6 yolcusu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
ŞOFÖR YOLDA UYUYORDU İDDİASI
Üç otobüsün karıştığı zincirleme kazada ortadaki otobüsün sürücüsü ve bir yolcu, arkadan çarpan otobüs şoförünün daha önce yolda araç hareket halindeyken uyuduğunu gördüklerini iddia etti. Ortadaki otobüsün sürücüsü Saffet Çelik "Hürriyet Tepesinde bir yolcum beni arakamızdaki otobüsün şoförü uyuyor diye uyardı. Ben de orada camı açtım ve bu şoförü uyardım. Buraya geldiğimizde bize arkadan vurdu. Önümdeki araç yürümemiş olsaydı şu anda buradan benim cesedim kalkardı" diye konuştu. Kaza sonrası soruşturma başlatan polis 3 otobüsün sürücüsüne de alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
(FOTOĞRAF)
Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı
Bu görüntülere sadece Çin'de rastlayabilirsiniz
Türk liderlerin beden dili bakın ne söylüyor?
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!
Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...