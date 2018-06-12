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Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:48 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergenekon Caddesi'nden Halaskargazi Caddesi'ne giren İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü önündeki otobüse o da bir önündeki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 otobüsün 6 yolcusu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. ŞOFÖR YOLDA UYUYORDU İDDİASI Üç otobüsün karıştığı zincirleme kazada ortadaki otobüsün sürücüsü ve bir yolcu, arkadan çarpan otobüs şoförünün daha önce yolda araç hareket halindeyken uyuduğunu gördüklerini iddia etti. Ortadaki otobüsün sürücüsü Saffet Çelik "Hürriyet Tepesinde bir yolcum beni arakamızdaki otobüsün şoförü uyuyor diye uyardı. Ben de orada camı açtım ve bu şoförü uyardım. Buraya geldiğimizde bize arkadan vurdu. Önümdeki araç yürümemiş olsaydı şu anda buradan benim cesedim kalkardı" diye konuştu. Kaza sonrası soruşturma başlatan polis 3 otobüsün sürücüsüne de alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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