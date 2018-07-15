ŞİŞLİ'DE APARTMANIN ÇATISINA ÇIKAN KAPICI POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL (DHA)
Şişli'de kapıcısı olduğu apartmanın çatısına çıkan kişi, eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı. Bir saat süren çalışmayla ikna edilen kapıcı polis merkezine götürüldü.
Olay, 02.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Yüksel Y. isimli kişi, 10 yıldır kapıcısı olduğu 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik tedbiri alarak binanın önüne hava yastığı kurdu. Bir saat süren çalışmayla Yüksel Y. ikna edilerek polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Olay yerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Yüksel Y.'nin polis aracına götürülüşü
-Genel ve Detaylar
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!
İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum