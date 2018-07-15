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ŞİŞLİ'DE APARTMANIN ÇATISINA ÇIKAN KAPICI POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 03:44 | Son Güncelleme

Şişli'de kapıcısı olduğu apartmanın çatısına çıkan kişi, eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL (DHA)
Şişli'de kapıcısı olduğu apartmanın çatısına çıkan kişi, eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı. Bir saat süren çalışmayla ikna edilen kapıcı polis merkezine götürüldü.
Olay, 02.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Yüksel Y. isimli kişi, 10 yıldır kapıcısı olduğu 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik tedbiri alarak binanın önüne hava yastığı kurdu. Bir saat süren çalışmayla Yüksel Y. ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Yüksel Y.'nin polis aracına götürülüşü
-Genel ve Detaylar

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