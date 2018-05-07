Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesinin 94. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kutlama etkinliğinin 18.00-22.00 saatleri arasında gazetenin bahçesinde yapılacağı belirtildi.
Etkinlik kapsamında saat 16.30'dan itibaren İstiklal Sokağı ve Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, alternatif güzergahlar olarak Şişli'den gelen akımın Mecidiyeköy, Mecidiyeköy'den gelen akımın ise Şişli Camisi istikametine verileceği bildirildi.
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