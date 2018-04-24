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ŞİŞLİ'DE BİR BİNADA BACA YANGINI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İstanbul DHA Şişli Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı.

Ersan SAN / İstanbul DHA
Şişli Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar, çevre ilçelerden görülebiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan yükselen dumanlar
-İtfaiye ekipleri

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