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Şişli'de boya yaparken canlarından oluyorlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:30 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bir veteriner kliniğinin bodrum katını boyayan iş yeri sahibi ve çalışanı boyadan zehirlendi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ'de bir veteriner kliniğinin bodrum katını boyayan iş yeri sahibi ve çalışanı boyadan zehirlendi. Başka bir çalışan tarafından son anda fark edilen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boyadan kaynaklanan kokudan içeride bulunan canlılar da etkilendi. Olay, Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre bodrum katta iki gündür boya yapan iş yeri sahibi ve bir çalışanı akşam saatlerinde yine boya yapmaya başladı. VARDİYA DEĞİŞİMİNDE DURUM FARKEDİLDİ 24 saat açık olan veteriner kliniğine vardiya değişimi için gelen başka bir çalışan içeri girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaştı. Bodrum kata indiğinde iş yeri sahibi Selçuk Çömlek ve bir çalışanın baygın şekilde yattığını gördü. OLAY YERİNE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVKEDİLDİ Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. KLİNİKTEKİ CANLILAR DA ZEHİRLENDİ Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kliniğin içinde bulunan canlılarda kokudan etkilendi. İçeriden çıkarılan bir köpeğin de boyadan etkilendiği görüldü. İNCELEME DUMAN TAHLİYESİNDEN SONRA YAPILACAK İki kişinin tam olarak neden zehirlendiği olay yeri ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek. Olay yeri inceleme ekiplerinin duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından içeri girerek çalışma yapacağı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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