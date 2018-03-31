İSTANBUL(AA) - AK Parti Şişli Teşkilatı'nca "Büyük Oruç" dolayısıyla ilçedeki Ermeni vatandaşlara yönelik program düzenlendi.

Gayrettepe'deki bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, Anadolu'da yüzyıllardan beri farklı dinlerin birlik ve beraberlik içinde yaşadığını, dil, din, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin bugün bir arada olunduğunu söyledi.

İnsan olmanın değerini anlayamamış köhne zihniyetlere müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Günday, "Bir ömür eşit, hukuk üstünlüğü içinde yaşamaya, farklı inanç ve kültürlerle barış içinde, ortak bir gelecek yaşama konusunda kararlıyız. Geçmişimizden emanet aldığımız bu insani değerleri korumak ve yaşatmak her birimizin asli sorumluluğudur. Bu aynı zamanda bir zarurettir. Bu kadim topraklarda ilmek ilmek işlenen bu sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak durumundayız. Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını şimdiden tebrik ediyor, esenlik, mutluluk diliyorum." şeklinde konuştu.