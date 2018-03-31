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Şişli'de "Büyük Oruç" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 00:26 | Son Güncelleme

AK Parti Şişli İlçe Başkanı Günday: - "Farklı inanç ve kültürlerle barış içinde bir coğrafyada ortak bir gelecek konusunda kararlıyız" - Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Ateşyan: - "Dünyanın birçok ülkesinde gözyaşı dökülüyor. Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde, dil, din, ırk gözetmeksizin kenetlenmeliyiz. Türk Ordusu askerlerinin sayesinde bayramımızı kutluyoruz, onlara müteşekkiriz"

İSTANBUL(AA) - AK Parti Şişli Teşkilatı'nca "Büyük Oruç" dolayısıyla ilçedeki Ermeni vatandaşlara yönelik program düzenlendi.

Gayrettepe'deki bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, Anadolu'da yüzyıllardan beri farklı dinlerin birlik ve beraberlik içinde yaşadığını, dil, din, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin bugün bir arada olunduğunu söyledi.

İnsan olmanın değerini anlayamamış köhne zihniyetlere müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Günday, "Bir ömür eşit, hukuk üstünlüğü içinde yaşamaya, farklı inanç ve kültürlerle barış içinde, ortak bir gelecek yaşama konusunda kararlıyız. Geçmişimizden emanet aldığımız bu insani değerleri korumak ve yaşatmak her birimizin asli sorumluluğudur. Bu aynı zamanda bir zarurettir. Bu kadim topraklarda ilmek ilmek işlenen bu sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak durumundayız. Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını şimdiden tebrik ediyor, esenlik, mutluluk diliyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan ise dini bayramların sevgiyle kucaklaşmaya, birlik, beraberlik içinde yaşamaya çağrı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesinde gözyaşı dökülüyor. Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde, dil, din, ırk gözetmeksizin kenetlenmeliyiz. Türk Ordusu askerlerinin sayesinde bayramımızı kutluyoruz, onlara müteşekkiriz. Burada her inanca sahip kişiler var. Ramazan Bayramını kutlamak için yine toplanacağız ve o sevgiyi yine içimize çekeceğiz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını dile getirerek, "Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetin büyüklüğünü Batı'ya yaptığımız ziyaretlerde görüyoruz . Demokrasinin beşiği bu topraklardır. İnşallah bu mücadelede beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Ermeni Protestan Kilisesi Ruhani Başkanı Kirkor Ağababaoğlu, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve eşi Kezban Hatemi ile Ermeni Cemaatinin önde gelen isimleri, kilise, sivil toplum kuruluşlarının ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

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Büyük Oruç Ermeni

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