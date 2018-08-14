Şişli'de cinayet zanlısı AVM'de yakalandı

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
ŞİŞLİ'DE bir kişiyi öldüren 2 kişiyi de silahla yaralayan zanlı alışveriş merkezinde yakalandı.
Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde 30 Temmuz'da iki kişi tabanca ile vurarak yaralandı. Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Saldırıyı 29 yaşındaki F.K.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri 10 Ağustos'ta F.K.'yı Şişli'de bir AVM'de yaptığı denetimde yakalayarak gözaltına aldı. F.K.'nın yapılan detaylı incelemesinde 29 Ağustos 2017'de Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde K.Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdüğü de tespit edildi. Ayrıca F.K.'nın 2 ayrı 'Kasten Yaralama' ve 'Kasten Öldürme' suçlarından aranmasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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