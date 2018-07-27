Şişli'de dehşet dolu anlar

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL,(DHA)

ŞİŞLİ'DE film yapımcısı Nur Mehmet Munar'a geçen hafta düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kan kaybeden yapımcıyı hayatta tutan, yan komşusunun yaptığı tampon olduğu öğrenildi.

Mecidiyeköy'de geçen hafta yaşanan olayda film yapımcılığı da yapan araç kiralama firma sahibi Nur Mehmet Munar sahibi olduğu iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Aralarında alacak-verecek anlaşmazlığı olan bir müşterisinin tuttuğu bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı.

ATEŞ EDİP SONRA DARP ETTİ

Görüntülerde bir kişinin araç ile dükkanın önüne gelip dükkan sahibi Munar ile tartıştığı görülüyor. Dükkan sahibi çevredeki insanların rahatsız olmaması için dükkanın kepenklerini indirdi. Saldırgan daha son yanında bulunan silahı çıkartarak Munar'ın ayağına ateş etti. Munar'ı yaralı halde bir süre de darp eden zanlı tekrar silahını ateşleyip yapımcıyı göğsünden vurdu. Dükkanda bulunanlar araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zanlı olay sonrası kaçtı.