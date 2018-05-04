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Şişli'de gecekondu yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de 9 kişinin kaldığı gecekonduda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ'de 9 kişinin kaldığı gecekonduda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle gecekondunun yanında bulunan gecekondular tedbir amacıyla boşaltılırken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak'ta bulunan gecekondu da saat 23:00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının 9 kişinin kaldığı evde çıkması korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken evde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ Çalışmak için İstanbul'a gelen aynı aileden 9 kişinin yaşadığı ev yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI Aynı sokakta oturan Yusuf Aykutlu yaşananları anlattı. Akşam işten geldikleri sırada yangının çıktığını söyleyen Aykutlu, "Akşam işten geldikten sonra dışarıdan sesler gelince dışarı çıktık. Bizde koştuk geldik dumanlar çıkıyordu. Burası duman altında kalmıştı. İtfaiyeyi aradık. İçeride kimse var mı? diye bakmak için içeri girmek istedik. Ama kimse olmadığı için içeri girmemize izin vermediler" dedi.

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