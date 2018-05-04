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Şişli'de gecekondu yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 00:36 | Son Güncelleme

Şişli'de gecekondu yangını

İSTANBUL (AA) - Şişli'de 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak'ta 2 katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yan tarafta bulunan gecekondulara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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gecekondu yangın

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