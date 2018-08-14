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Şişli'de güzellik salonunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Şişli'de güzellik salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Rumeli Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 6. katında bulunan güzellik salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Bir süre trafiğe kapatılan cadde, yangının söndürülmesinin ardından tekrar açıldı.

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nişantaşı Şişli yangın

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