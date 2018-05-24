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ŞİŞLİ'DE İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Şişli'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Şişli'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkan sahibi boynundan yaralandı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi 6 numarada bulunan oto tamir dükkanında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklete gelen kaslı iki kişi, işyerine doğru ateş etmeye başladı. 7 el ateş eden kişiler, olay yerine geldikleri motosiklet ile kaçtı. Açılan ateş sonucu işyerindeki Fahri Ayzıt'ın boğazına kurşun isabet etti. Yaralı Ayzıt'ı ağabeyi hemen yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.
Silah seslerini duyan çevredeki esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin bir çok yerinde kurşun isabet ettiğini belirlerken cadde üzerinde çok sayıda kovan buldu.
Haber aldıktan sonra olay yerine gelen Ayzıt'ın eşi Sema Esmanur Ayzıt gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekiler ağlayan kadını sakinleştirip teselli etmeye çalıştı.
Çevrede esnaflık yapan Yusuf Melden, "Silah seslerine geldik, çocuk vurulmuş götürmüşler hastaneye. Esnaf çocuktu kavgası, gürültüsü yoktu. Daha önce aralarında bir şeyler geçmiş. Kurşun gırtlağına gelmiş" diye konuştu.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Oto tamir dükkanında detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü
-Çevre esnaftan detay görüntü
-İş yerinin isabet eden kurşundan detay görüntü
-Polis ekiplerinin şerit çekmesi
-Vurulanın eşinin ağlaması
-Genel ve yakın detaylar

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