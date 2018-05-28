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ŞİŞLİ'DE KURAL İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU:  2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

- Yasak yerden dönüş yapan kamyonete çarpmamak için direksiyon kıran taksi sürücüsü ağaca çarptı.

- Yasak yerden dönüş yapan kamyonete çarpmamak için direksiyon kıran taksi sürücüsü ağaca çarptı. Kazada taksideki 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL.(DHA)
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde “sola dönüş yapılmaz" uyarı levhasına rağmen dönüş yapmaya çalışan kamyonet kazaya neden oldu. Kamyonete çarpmamak için direksiyon kıran taksi sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Şişli istikametine giden Ertuğrul Cambaz'ın kullandığı kamyonet, sola dönülmez tabelasına rağmen sola dönmeye çalıştı. O sırada Şişli'den Taksim istikametine giden taksi sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyon kırınca yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada taksi şoförü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarına hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya neden olan kamyonet sürücüsü Ertuğrul Cambaz, “Ben ters dönüş yaptım, taksi bana vurmamak için ağaca çarptı. Takside bulunan şoför ve yolcu yaralandı. Çok ağır yaralı değillerdi" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kazada ağaca çarpan taksi
-Ambulanstaki yaralı yolcu
-Yaralı taksi şoförü
-Dönülmez yerden dönen kamyon şoförü ile röp
-Sola dönülmez levhası
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar

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