Şişli'de metruk binanın duvarları çöktü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde, yağış nedeniyle ıslanan 2 katlı metruk binanın duvarlarında çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle duvarları ıslanan 2 katlı binanın yarısında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binada incelemelerde bulundu.
Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından zabıta ekipleri de binanın kalan kısmının çökme ihtimaline karşı tedbir aldı.
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