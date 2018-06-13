Şişli'de narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - Şişli'de polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ev, iş yeri ve şüpheli araçların yanı sıra metruk alanları da kontrol eden ekiplere, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Uygulamaya narkotik dedektör köpeği Eros da katıldı.

Cadde üzerindeki birçok noktada eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

