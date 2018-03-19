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Şişli'de silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 02:51 | Son Güncelleme

Şişli'de silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir evde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Akın Şahin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi yapılmak üzere çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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1 ölü Akın Şahin cinayet istanbul polis silahlı saldırı Şişli

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