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"Şişli'de Sokaklar Şenleniyor" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Nişantaşı Sanat Parkı'nda "Bu Sokak Tam Senlik" sloganıyla başlayan sokak şenliklerine, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - "Şişli’de Sokaklar Şenleniyor" etkinliğinde, aileler ve çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Şişli Belediyesi'nin düzenlediği sokak şenlikleri kapsamında, Nişantaşı Sanat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, "Jazzmatiz" isimli caz grubu konser verdi.

Animasyon ve dans gösterilerinin yanı sıra pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının da yapıldığı programa, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Sahne gösterine katılan, palyaçoların çeşitli oyunları, yüz boyama etkinliği ve balonlarla eğlenen çocuklara, aileleri de eşlik etti.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen "Şişli'de Sokaklar Şenleniyor" etkinliğinde, cuma akşamları, "Yazlık Sinema'da Bollywood Akşamları" ismiyle çeşitli Hint filmleri gösterilmeye devam edecek.

Her cumartesi Şişli'nin farklı mekanlarında müzik dinletisi, animasyon ve dans gösterileriyle "Bu Sokak Tam Senlik" sloganıyla sürecek sokak etkinlikleri, 18 Ağustos'ta son bulacak.

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