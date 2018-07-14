ŞİŞLİ'DE TEHLİKELİ YIKIM

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de bir binanın yıkım çalışmaları sırasında çevreye düşen molozlar tehlike oluşturdu.

Şişli Merkez Mahallesi'nde bulunan bir binanın yıkım çalışmaları tehlikeli görüntülere sahne oldu. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu görülen yıkım çalışmalarında, binanın yanındaki yolun sadece küçük bir bölümü dubalarla kapatıldı. Yıkım çalışmaları nedeniyle binadan düşen moloz parçaları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluşturdu. Yolu kapatan bina sorumlusuna ise yol kapatma izini almadığı için trafik polisleri tarafından para cezası kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yıkım yapılan inşaattan detay görüntü

-Yıkım yapılan binadan genel görüntü

-Yıkım yapılan binanın sokağından yürüyen insanlardan detay görüntü

-İş makinelerinin binayı yıkmaya çalışması

-Binadan kopan molozların yola düşmesi

-Yıkım yapılan binada güvenlik önleminin alınmaması

-Yıkım yapılan sokaktan detay görüntü

