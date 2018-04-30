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Şişli'de yaşlı kadına kötü muamele

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu Almakan A, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkesine gönderilecek

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu Almakan A, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkesine gönderilecek.

Alınan bilgiye göre, 12 Mart'ta Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'taki evinde 88 yaşındaki Şaziye Gündüz'ün bakıcılığını yapan Kırgızistan uyruklu Almakan A, yakınlarını arayıp yaşlı kadının yataktan düştüğünü söyledi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirlendi.

Bakıcının anlattıklarına inanmayan Gündüz'ün yakınları, evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, bakıcının yaşlı kadına kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları durumu polise bildirdi.

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu Almakan A, 20 Mart'ta emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "yaşlılara kötü muamele" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis, 26 Nisan'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Almakan A'yı sınır dışı etmek üzere gözaltına aldı.

Feriköy Polis Merkezi'nde işlemleri süren Almakan A'nın ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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