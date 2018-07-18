HABER

Şişli'deki asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:33 | Son Güncelleme

Hava destekli asayiş uygulamasında, 441 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı - Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan bozma tabanca, 107 fişek, "pala" olarak tabir edilen 5 kesici alet, 1 kilo 150 gram uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap ile bonzai, 2 el telsizi, şok cihazı, çalıntı olduğu değerlendirilen 5 alarmlı giysi ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen ilçe genelindeki uygulama, 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada, 130 polis görev aldı.

Kuştepe Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarını önceden belirlenen 3 farklı noktadan kapatan polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı ve 8 ayrı adrese baskın düzenledi. 441 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı ve 51 otomobil ile 18 motosikletin denetlendiği uygulamada, 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan bozma tabanca, 107 fişek, "pala" olarak tabir edilen 5 kesici alet, 1 kilo 150 gram uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap ile bonzai, 2 el telsizi, şok cihazı, çalıntı olduğu değerlendirilen 5 alarmlı giysi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama: Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam liste!19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama: Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam liste!
Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiAdnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş uygulaması Şişli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama: Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam liste!

19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama: Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam liste!

Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.