Şişli'deki asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - Şişli'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen ilçe genelindeki uygulama, 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada, 130 polis görev aldı.

Kuştepe Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarını önceden belirlenen 3 farklı noktadan kapatan polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı ve 8 ayrı adrese baskın düzenledi. 441 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı ve 51 otomobil ile 18 motosikletin denetlendiği uygulamada, 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan bozma tabanca, 107 fişek, "pala" olarak tabir edilen 5 kesici alet, 1 kilo 150 gram uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap ile bonzai, 2 el telsizi, şok cihazı, çalıntı olduğu değerlendirilen 5 alarmlı giysi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

