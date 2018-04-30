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Şişli'nin kalbi bugün Caz ile attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Belediyesi, Dünya Caz Günü'nde caz severleri unutmadı.

Şişli'nin kalbi bugün Caz ile attı

İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ Belediyesi, Dünya Caz Günü'nde caz severleri unutmadı. Nişantaşı Sanat Parkı'nda düzenlenen müzik organizasyonunda TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'ı konser verdi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de konseri izleyenler arasındaydı.
Kamil Özler Şefliğindeki TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde, 14 parçalık repertuarını seslendirdi.

“DÜNYA CAZ GÜNÜ'NDE" ŞİŞLİLİLER MÜZİĞE DOYDU
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'ye, konsere gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Başkan İnönü ile müzik severler arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Başkan İnönü Şişlili vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.
Radyo ve televizyon programları dışında, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinliklerinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, izleyenlerin beğenisini kazandı. Şişlili müzik severler konsere yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan izleyicinin katıldığı konser 1 saat sürdü. Şişlililer güzel bahar havasının da etkisiyle zaman zaman müziğin ritmine kendilerini bırakarak ritim tuttular.

( GÖRÜNTÜLÜ - FOTOĞRAFLI )

Şişli'nin kalbi bugün Caz ile attıŞişli'nin kalbi bugün Caz ile attıŞişli'nin kalbi bugün Caz ile attıŞişli'nin kalbi bugün Caz ile attı

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