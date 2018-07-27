BAĞDAT (AA) - Irak'taki Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, yeni hükümetin acilen kurulması ve başındaki ismin "muktedir ve güçlü" olması gerektiğini belirtti.

Kerbela'daki temsilcisi Şeyh Abdulmehdi el-Kerbelayi tarafından Cuma hutbesi sonrası okunan mesajında Sisitani, Irak'ta işsizlik, elektrik kesintileri ve yolsuzluklar nedeniyle patlak veren gösterilere ilişkin şunları kaydetti:

"Gösteriler bitmedi. Azalsa da başka bir zaman güçlü şekilde yine patlak verecek. Göstericilerin tüm taleplerinin acilen yerine getirilmesi gerekiyor. Göreve gelecek yeni hükümet de esnek davranırsa halkın önünde protesto seçeneğini geliştirmeden başka bir çare kalmayacak."

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası henüz hükümet kurulamamasına ilişkin "Doğru temeller üzerinde acilen yeni bir hükümet kurulmalı. Göreve gelecek başbakan, tüm sorumlulukları üstlenmeli, muktedir ve güçlü olmalı." ifadelerini kullanan Sistani, "Geçtiğimiz yıllar boyunca büyük devlet adamlarına bugünkü trajik sonucun (yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki eksiklikler) oluşmaması için çokça nasihatlerde bulunduk. Ancak bunun hiçbir faydası olmadı." yorumunda bulundu.

Sistani, ülkede patlak veren gösterilerin ardından göstericileri desteklemiş ve hükümeti "halkın taleplerine kulak vermeye" çağırmıştı.

Bağdat ve güneydeki kentlerde bu akşam saatlerinde de kitlesel gösteriler düzenleneceği belirtiliyor.

