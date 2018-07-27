BAĞDAT (AA) - Irak'taki Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, yeni hükümetin acilen kurulması ve başındaki ismin "muktedir ve güçlü" olması gerektiğini belirtti.
Kerbela'daki temsilcisi Şeyh Abdulmehdi el-Kerbelayi tarafından Cuma hutbesi sonrası okunan mesajında Sisitani, Irak'ta işsizlik, elektrik kesintileri ve yolsuzluklar nedeniyle patlak veren gösterilere ilişkin şunları kaydetti:
"Gösteriler bitmedi. Azalsa da başka bir zaman güçlü şekilde yine patlak verecek. Göstericilerin tüm taleplerinin acilen yerine getirilmesi gerekiyor. Göreve gelecek yeni hükümet de esnek davranırsa halkın önünde protesto seçeneğini geliştirmeden başka bir çare kalmayacak."
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası henüz hükümet kurulamamasına ilişkin "Doğru temeller üzerinde acilen yeni bir hükümet kurulmalı. Göreve gelecek başbakan, tüm sorumlulukları üstlenmeli, muktedir ve güçlü olmalı." ifadelerini kullanan Sistani, "Geçtiğimiz yıllar boyunca büyük devlet adamlarına bugünkü trajik sonucun (yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki eksiklikler) oluşmaması için çokça nasihatlerde bulunduk. Ancak bunun hiçbir faydası olmadı." yorumunda bulundu.
Sistani, ülkede patlak veren gösterilerin ardından göstericileri desteklemiş ve hükümeti "halkın taleplerine kulak vermeye" çağırmıştı.
Bağdat ve güneydeki kentlerde bu akşam saatlerinde de kitlesel gösteriler düzenleneceği belirtiliyor.
Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!
Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum