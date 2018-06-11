"Sistemdeki bozukluğu düzeltmemiz gerekiyor"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye her alanda mükemmel başarılar elde etti. Ama yetmez, sistemdeki bozukluğu da düzeltmemiz gerekiyor. O bozukluğu düzeltme hamlesini anayasa değişikliğiyle yaptık şimdi uygulamayla yerine getireceğiz." dedi.

Demircan, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin sayesinde vatan toprağında huzur içinde yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin 24 Haziran'da seçimlere gittiğini aktaran Bakan Demircan, seçim kararının geçen yıl 16 Nisan'da yapılan referandumla verildiğini belirtti.

Zihniyet değişikliğinin ardından sistem değişikliğinin de adımlarının atıldığını vurgulayan Demircan, "Parlamenter demokrasi Türkiye'de iyi neticeler veremiyor, Türkiye'nin kalkınmasına yeterince hizmet edemiyor, onun yerine başkanlık sistemini getirelim dedik, milletimiz de bu kararı onayladı." diye konuştu.

Demircan, 24 Haziran'da, onaylanmış olan bu kararın ilk uygulamasının yapılacağına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı ve güçlü bir Meclis seçileceğine inandığını, bu sayede Türkiye'nin daha hızlı kalkınacağını vurgulayan Ahmet Demircan, şöyle konuştu: