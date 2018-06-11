"Sistemdeki bozukluğu düzeltmemiz gerekiyor"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye her alanda mükemmel başarılar elde etti. Ama yetmez, sistemdeki bozukluğu da düzeltmemiz gerekiyor. O bozukluğu düzeltme hamlesini anayasa değişikliğiyle yaptık şimdi uygulamayla yerine getireceğiz." dedi.
Demircan, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin sayesinde vatan toprağında huzur içinde yaşandığını söyledi.
Türkiye'nin 24 Haziran'da seçimlere gittiğini aktaran Bakan Demircan, seçim kararının geçen yıl 16 Nisan'da yapılan referandumla verildiğini belirtti.
Zihniyet değişikliğinin ardından sistem değişikliğinin de adımlarının atıldığını vurgulayan Demircan, "Parlamenter demokrasi Türkiye'de iyi neticeler veremiyor, Türkiye'nin kalkınmasına yeterince hizmet edemiyor, onun yerine başkanlık sistemini getirelim dedik, milletimiz de bu kararı onayladı." diye konuştu.
Demircan, 24 Haziran'da, onaylanmış olan bu kararın ilk uygulamasının yapılacağına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı ve güçlü bir Meclis seçileceğine inandığını, bu sayede Türkiye'nin daha hızlı kalkınacağını vurgulayan Ahmet Demircan, şöyle konuştu:
"Bu coğrafyada zayıf devlet yaşamaz. Bu coğrafya zor bir coğrafya. O nedenle coğrafyamızda daha güçlü olmak zorundayız. Daha güçlü olmanın da yolu zihniyetin değişimiydi. Zihniyetteki asıl olan millettir, devlet millet için vardır, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini yerleştirdik. O nedenle hizmetler pırıl pırıl parlıyor. Türkiye her alanda mükemmel başarılar elde etti. Ama yetmez, sistemdeki bozukluğu da düzeltmemiz gerekiyor. O bozukluğu düzeltme hamlesini anayasa değişikliğiyle yaptık şimdi uygulamayla yerine getireceğiz."
Türkiye'nin bir terör kuşağıyla kuşatılmaya çalışıldığını, ancak yurt içi olduğu kadar yurt dışı operasyonlarla buna izin vermediklerini dile getiren Demircan, muhalefetin bu operasyonlara karşı çıktığına işaret etti.
Demircan, "Türkiye'nin kendisine yönelik terör saldırılarını yurt içinde önlediği gibi aynı şekilde bundan sonra yurt dışında da takip edecek. Yuvalarına girilecek. Türkiye terörü bu coğrafya da ülkemize saldıran terör belasını defedecek." diye konuştu.
Türkiye'nin istikrarının güçlendirilmesi durumunda ülkenin kalkınacağının altını çizen Bakan Demircan, bu sayede ülkenin sorunlarının daha kolay çözüleceğini kaydetti.
Programa, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile davetliler katıldı.
Programın ardından Demircan, bir parkta vatandaşlarla sohbet etti.
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