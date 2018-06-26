"Sistemin yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz"

Bunlardan birincisinin MHP'nin TBMM'de denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurması, ikincisinin ise Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir. Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür. MHP 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarıyla ve alnının akıyla çıkmıştır. Dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreçte partimiz üstüne düşen her sorumluluğu, milletimizin beklentileri doğrultusunda yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarını ve sonraki süreci değerlendiren Bahçeli, MHP'nin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi kapsamında iki stratejisi olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin, verimli, istikrarlı ve kalıcı bir şekilde tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

Türkiye'nin umuda ve huzura, parlak bir geleceğe, milli birlik ve kardeşliğe çok kararlı bir destek ve onay verdiğini belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin, verimli, istikrarlı ve kalıcı bir şekilde tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

- "9 ay 9 gün var"

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2019'a kadar 9 ay 9 günlük bir süre bulunduğunu hatırlatan Bahçeli, yerel seçimler için gerekli olan çalışmanın da bugünden başlatıldığını söyledi.

MHP'nin 9 ay 9 gün sonra bu kez de mahalli idareler düzeyinde muazzam bir doğruluşla hak ettiği başarıyı yakalayacağını, millete hizmet etmenin kıvancı, onuruyla dolup taşacağını dile getiren Bahçeli, "Heyecanlıyız, hazırlıklıyız, inançlıyız. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz." diye konuştu.

