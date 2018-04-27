Sit alanındaki otel inşaatının yıkımına durdurma

Muğla'nın Datça ilçesinde, sit alanına yapıldığı gerekçesiyle belediyenin yıkım kararı verdiği otel inşaatının yıkımının mahkemece durdurulduğu bildirildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Sarı Liman mevkisinde sit alanına ruhsatsız olarak yapımına başlanan otel inşaatının belediye imar müdürlüğü ekiplerince 27 Mart'ta mühürlendiği ve inşaatın yıkılmasına karar verildiğini söyledi.

Belediyenin, tapu sahibi adına, kaçak yapı gerekçesiyle 26 bin lira ceza uyguladığını dile getiren Uçar, gerekli yasal işlemlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Kaçak yapıyla ilgili Datça Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulduklarını vurgulayan Uçar, Muğla 1. İdare Mahkemesinin ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla yürütmenin durdurulması ve yapılan işlemlerin belge ve fotoğraflarının bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesine karar verdiğini anlattı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine yıkım çalışmasının durdurulduğuna dikkati çeken Uçar, "Mahkeme kararına saygılıyız. İstenilen belgeleri vakit kaybetmeden mahkemeye ulaştıracağız. Bizim bu alana ruhsat vermemiz zaten düşünülemez. Mahkeme de bununla ilgili kararını verecektir. Burası sit alanı." dedi.

