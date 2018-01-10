SİT statüleri yenileme kararına Antalya'dan tepki

Son Güncelleme 19 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:51 |19 dakika önce

Hasan DEMİRBAŞ- Ahmet ACAR- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, Alanya Kalesi, Kaş'taki Patara ve Fırnaz Koyu ile Demre'nin Taşdibi Yarımadası'nın SİT statülerinin değiştirilmesinin, bazı noktalarda mevcut kaçak yapılaşmayı resmileştireceğini, bazı noktalarda ise yapılaşmaya neden olabileceğini söyledi. Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Alanya Kalesi, Kaş'taki Patara ve Fırnaz Koyu ile Demre'nin Taşdibi Yarımadası'nın SİT sınırlarının değiştirildiği kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararı yorumlayan Antalya Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, bazı SİT'lerin kullanım derecelerinin değiştirilmesine yönelik 2 yıldır çalışmalar yapıldığını söyledi. Kendilerinin de Mimarlar Odası olarak Türkiye'deki bu alanların tespiti ve son durumlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Köksal, "Alanya Kalesi'nde tarihsel bir SİT alanı da var. Koruma Kurulu'nun plan kararları var. Belediyenin de uyguladığı imar kararları var, onunla nasıl örtüştürecekler bilemiyoruz. Konuyla ilgili bakanlıktan resmi bir açıklama istedik, planları ve kararları talep ettik" dedi.

'KAÇAK YAPILAŞMA ANTİK KENTİN SINIRINA DAYANDI' Patara'da tarım alanlarının yanı sıra antik kent olduğunu belirten Köksal, Fırnaz Koyu'nda da doğal bir yapı olduğunu hatırlattı. Köksal, "Bu tür kullanım kararları ile yapılaşma yolunun açılması söz konusu. En son çıkan imar affı ile ilgili bağlantılı bakarsak konuya, zamanla oluşmuş kaçak yapılaşmalar var. Özellikle Patara bölgesinde kaçak yapılaşma antik kentin sınırlarına kadar dayandı. Bunların tespiti yapılmıştı. İmar affı ile bunların yasal hale geleceği endişesini taşıyoruz. Bu bir ihbardır. Tarihi antik kentlerimiz ve tarım arazilerimizin bu kararlarla imara açılması söz konusu. Bilgi eksikliğinin giderilmesinden sonra konunun takipçisi olacağız. Gerekirse hukuka başvurma durumumuz var" diye konuştu. 'PATARA'DA VAHİM NOKTADAYIZ' Oda olarak konuyu hassasiyetle takip ettiklerini belirten Özge Köksal, bu alanların miras olduğunu, korunup gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Köksal, "Bu kararlar bazı noktalarda mevcut kaçak yapılaşmayı resmileştireceği gibi bazı noktalarda ise yapılaşmaya neden olabilecek. Özellikle Patara'da vahim noktadayız. Kazı alanının sınırlarına kadar dayanan kaçak yapılaşmayı drone'larla tespit ettik" dedi.

'ALANYA KALESİ BU DÜZENLEMEYE DAHİL DEĞİL' Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, bakanlık tarafından uzun zamandır kültürel varlıklarla ilgili çalışma yapıldığını belirterek, Alanya Kalesi'ne ilişkin yanlış anlaşılma olduğunu vurguladı. Başkan Yücel, "Alanya Kalesi arkeolojik SİT alanına giriyor. Yapılan bu düzenleme ise doğal SİT alanları için geçerli. Kesinlikle Alanya Kalesi bu düzenlemeye dahil değil. Bu kararlar, düzlenebilir ve nitelikli mevcut yapılardaki alanlar için" dedi. 'KORKULACAK BİR KONU YOK' Alanya Kalesi'nin Türkiye'de içinde yaşam olan ve tarih barındıran 3 kaleden biri olduğunu kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi: "Bu düzenleme, nitelikli yapıların korunmasıyla restore edilebilmesi mümkün olan yapılar için. Bunun haricinde, bu kalenin içinde bulunan alanda kesinlikle bina yapılamayacak. Alanya Kalesi'nin de aralarında yer aldığı, kesin korunacak alanlarla ilgili bakanlıkta beklenen bir onay var. Kale bölgesindeki mahalle sakinlerinin ve Alanya halkının konuyla alakalı korkmasını gerektiren bir konu yok. Bu düzenlemeyle ilgili korkulacak herhangi bir konu yok. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Bu değerleri korumak ve yaşatmak asıl görevimiz. Şehrimiz medeniyet şehri ve tarih boyunca bünyesinde birçok değeri barındıran bir şehir. Mirasımız nasılsa öyle korunacak."