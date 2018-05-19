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Site bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de bir sitenin bahçesine giren bir yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Site bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de bir sitenin bahçesine giren bir yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Altıeylül İlçesi Atatürk Mahallesi İsabey Caddesi’ndeki bir sitenin bahçesinde bugün öğle saatlerinde yılan görev vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Siteye gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak poşete koydu. Yılan, ekipler tarafından kent merkezinden uzak bir bölgeye götürülerek yeniden doğaya salındı. Yetkililer havaların ısınması ile yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu.
Site sakinleri yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Site bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı

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