Sitede asansör kartlarının haciz işleminde mutlu son

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, borcu nedeniyle, 12 katlı 2 bloğun asansörlerinin beyin kartlarının haciz işleminin mahkemece iptal edilmesinin ardından, kartlar yeniden asansörlere takıldı. Site sakinleri kartların takılmasını avukata ve gazetecilere sarılarak kutladı. Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki Dostlar Sitesi'nin iki bloğunun asansörlerinin beyin kartları, sitenin borcu nedeniyle 7 Mart'ta haczedildi. Sitede oturanlar mağdur olduklarını, yaşlıların asansörleri kullanamadığı için dairelerine inip çıkmakta zorluk yaşadığını belirterek uygulamayı protesto etti ve konuyu yargıya taşıdı. 7 Nisan günü Antalya 5'inci İcra Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme verdiği kararda, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan 3'üncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını kaydetti. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER MAĞDUR OLDU Mahkemenin iptal kararının ardından site sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik, yediemin deposundan aldığı kartları bugün siteye getirdi. Site sakinleri mutluluklarını, sevinçle karşıladıkları avukata ve konuyu haberleştiren gazetecilerle sarılarak paylaştı. Site sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik, davanın bir hafta içinde sonuçlandırıldığını söyledi. Mahkemenin haciz kararını iptal ettiğini vurgulayan Çelik, "Burada borç kooperatifin borcu, kartların haczi apartmanda yaşayan üçüncü kişilerin mağduriyetine yol açtı. İcra mahkemesi bu haciz işleminin geçersiz olduğuna hükmetti" dedi. EN ÇOK SEVİNEN, EN ÜST KATTA OTURANLAR OLDU Sitede 12'nci katta oturan Mutlu Seyfioğlu, haczin iptal edilmesine en çok sevinen isimlerden biri oldu. Eşyalarını üç gündür aracında tuttuğunu dile getiren Seyfioğlu, "Yüküm çok ağır olduğu için çıkaramıyordum. Mağduriyetimiz çok büyüktü. Yaşlılarımız hiç evinden çıkmıyordu" diye konuştu. KOMŞULARININ MAĞDURİYETİNİ GÖRÜNCE ANKARA'DAN GELDİ Sitede birinci katta dairesi bulunan Suzan İrem, Ankara'da yaşadığını, ancak komşularının mağduriyetini izledikten sonra Antalya'ya gelmeye karar verdiğini söyledi. İrem, "Ben Ankara'da artık daha huzurlu oturacağım, çünkü biliyorum ki hastalandıklarında ambulans onları rahatlıkla evlerinden alabilecek. Komşularım burada rahatsızken benim Ankara'da pasta yiyecek durumum olamaz. Çok şükür bu dertten kurtuldular" dedi. 'HER BASAMAKTA GÖZYAŞIM VAR' Kalp ameliyatlı Lütfiye Sarıcan da asansörleri kullanamadığı için çok zorlandığını söyledi. Sarıcan, "Her basamakta gözyaşım var, isyanım var. Her katta dinlendim de evime öyle çıktım. Çok zorlandım, ölmek istiyorum diyerek isyan ettim. Bize yardım edenlere çok teşekkür ediyorum. Artık evime daha rahatlıkla çıkabileceğim" ifadelerini kullandı. Siteye gelen asansör firmasının çalışanları kartları takarak apartman sakinlerinin mağduriyetini sona erdirdi.