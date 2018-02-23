HABER

Sitede oturanlara kızdı! Dükkanını bir şartla ücretsiz kiraya verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 13:13 | Son Güncelleme

Karaman’da bir müteahhit, kiraya vermek istediği dükkanının fırın olarak açılmasına rıza göstermeyen site sakinlerine tepki göstererek dükkanını tekel bayi olması karşılığında ücretsiz kiraya verme kararı aldı. Müteahhit aldığı bu kararı pankartla duyurdu.

Müteahhit Ali Alkan Eğilmez, 7 katlı site ve önüne bir dükkan yaptı. Bir süre sonra dükkanı bir fırıncıya kiraya vermek isteyen Eğilmez, tapu üzerindeki nitelik kısmına takıldı. Eğilmez, tapu niteliğinde ‘Depolu Dükkan’ ibaresini değiştirip fırın olarak düzeltmek istedi. Dükkanın site parseliyle aynı olmasından dolayı site sakinlerinin imzasına başvuran Eğilmez, vatandaşlardan imza alamayınca tepkisini dükkan duvarına astığı, “Bazı site sakinlerinin bu işyerine fırın açılmasına razı göstermedikleri için bu işyeri tekel bayi, tütüncü, kıraathane, ganyan bayii faaliyetleri gösteren işletmelere ücretsiz kiraya verilecektir” yazılı pankartla gösterdi.

5a8fe37818c7731db4cedc0d

Pankartı bürokratik engellere tepki olarak astığını ve sosyal medyada yayıldığını ifade eden müteahhit Eğilmez, işyerinin tüm şartları taşıdığını söyledi. Eğilmez şöyle konuştu;
"Fırın ruhsatı almak için site sakinlerine ihtiyacımız yok. Değişen fırın yönetmenliğinde yani bu bahsettiğimiz fırın, somun emek fırını. Yapılacak olan yer gayri sıhhi bir müessese olduğu için binalardan tamamen ayrı tek başına bir bina olması lazım. Bizim bu dükkanımız zaten bütün şartları sağlıyor. Fakat biz burayı yaparken, projesini de kendimiz çizmemize karşın bu işyerini dükkan olarak ruhsatlandırdık. Tapusunda depolu dükkan yazıyor. Bizim tek sıkıntımız tapudaki niteliği kısmını fırın olarak değişmesi gerekiyor. Fırın açabilmek için dükkanın tapusunda fırın yazması gerekiyor. Tapudan yapılacak işlemde de tüm parsel malikleriyle birlikte işlem yapmanız gerekiyor. Bizim tek takıldığımız nokta burası. Yoksa bizim dükkanımızın ruhsat açmak için site sakinlerinin iznine ihtiyacı olan bir yer değil. Bir proje tadilatı olduğu için, aynı parselin içerisinde olduğumuz için bütün parsel malikleri imza atması gerekiyor. Dükkan A blok olarak geçiyor, binamız B blok olarak geçiyor. Zaten binanın yapıcı müteahhidi de biziz.”

"Çok ciddi talepler geldi"

Mülk sahibi Eğilmez dükkanı kiralamak için çok ciddi talepler geldiğini anlattı. Eğilmez, "Tombala oynatalım, kumarhane açalım, Karaman’da hiç olmayan masaj salonu açalım", benim söylemeye çekindiğim, "farklı şoplar açalım" şeklinde ciddi teklifler geldi. Biz de bu kadar olacağını beklemiyorduk” diye konuştu.

Eğilmez, fırın açılmasının site sakinlerine bir zararı olmadığını vurgulayarak "Bina ile dükkan ayrı. Ben öz amcama bina sattım. Zarar verecek bir şey olsa bunu amcamın oturduğu binaya yapmam veya amcama o binada daire satmam. Ama insanlara derdimizi anlatamadık. Doğalgazlı, kapılarının önünde ekmeklerini alabilecekleri bir yer olsun dedik ama memleketimizde insanlardan bir şey istediniz mi kıymet kesiyor veya servet düşmanlığını çok seviyorlar. Bizim elimizde iki tane alternatif var. Ya fırın olacak ya market olacak. Site sakinleri market olsun diyor. Bize de market için kiracı talebi olmadı. Biz de orada oturan kesimi bildiğimiz için en azından ne istemediklerini de biliyoruz. Dükkan da öyle boş durdukça bizim canımızı sıkıyor. Bizim canımızı sıkıyorsa herkesin canını sıksın" dedi. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman müteahhit fırın

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Okuyucu Yorumları 45 yorum
BENCE MUTEAHHİT HAKLI, BU MİLLET, EKMEK YER FIRINA KARŞI OLUR, ET YER HAYVAN KESİLMESİNE KARŞI OLUR, TELEFONUN İYİ ÇEKMESİNİ İSTER AMA YAKINLARDA BAZ İSTASYONUNA KARŞI OLUR.
malum kesim öyle malesef
@kuyokosin içki içer içkiye karşı olur.
@kuyokosin peki hiç araştırdınmı insanlar fırına neden karşılar? yapı inşa edilirken orası fırın olarak ısıya dyanıklı tasarlanmamışsa o binanın en ufak sallantılarda bile ilk çöken bina olacağından haberdar olarakmı bu yorumu yapıyorsunuz? o fırının bacalarının yüksek ısı çektiğini, baca ve çevresindeki kolon ve kirişlerin normalden belki 20 kat daha çabuk yorulup kumlaştığından haberdarmısınız? helal olsun fırına karşı çıkan site sakinlerine, sizin gibi davar değillermiş demekki
Hırsızlık yapar, yolsuzluk yapar, hırsızlığa yolsuzluğa karşıyım der .
@independiente SİZE SONUNA KADAR KATILIYORUM. ÇÜNKÜ FIRIN OLARAK DÜŞÜNÜLEN BİNA 60 KATLI OLDUĞU İÇİN ISI VE DİĞER ETKİMELERDEN DOLAYI DEPREME DAYANIKSIZ OLUR.!!!!!!!!!!!!! (FAZLA ÇOK BİLMİŞLİK İYİ DEĞİL)
@independiente haberi okumamışsın yorum yazıyorsun site ve fırın olacak bina birbirinden ayrı yani siteye hüç bür zararı olmayacak fırın açılmasının
@kuyokosin kafayı yemişsin, yazdıkların safsata. fırındaki ısı binayı korur, zarar vermez
@independiente zaten tek kat nereye çökecek
@independiente haberi okuyup resme bakmadın galiba frın olacak bina konut olan binadan ayrı a blok , konut b blok çok biliyorsun yaaaaaa
@independiente videoyu ve adamı dikkatle izlersen, zaten söylüyor adam binadan ayrı diyor. İnsanlara hakaret etmeden önce , adam gibi videoyu iyi izle.. Hakaretine karşılık : (Kör yer içer kendinden pay biçermiş)
medeni ülkede meskun mahal mahalledeki binaların altında tamirci tekel bayii ,elektirikçi demirci var be insafsız müteahhit! bi de yavuz hırsılık yapıyon? ben 300 bin lira verip ev alıyom altıma açıyor adam emlakçı sabaha kadar alem ;bütün bunlar bu yıl yürürlüğe giren ama 50 yıl önce olması gereken bina alt kaltlarında park yeri olma kuralının para karşılığı hiçe sayılmasının sonucudur şimdi yap bakalım müteahhit benim evin altını kahve ,medeni ülkelerde galericiler sitesi olur barlar sokağı olur ayakkabıcılar çarşısı olur her mahallede binanın altına para kazancam diye ucube dükkan olmaz
BU MU MÜTEAHHİT,ADAMDA BİR DURUŞ ADABI OLUR,OLSA OLSA DAHA ÖNCE TOMBALACILIK YAPMIŞTIR
@cebelli_2017 NİYE MASTER DOKTORA YAPMADAN MÜTEAHHİT OLUNMUYO MU?
Müteahhitlre diploma gerekmiyor. En zenginleri bile diplomasız . araba kolleksiyoncusu ayıdır...
@cebelli_2017 .. acaba sen neye benziyorsun, kişi görünüşüyle iş yapıyor olsaydı senin gibiler klavye başında türemezdi. Ayrıca senin oturduğun evi master yapmış, sinema artisti tipli birimi inşaa etti. Bence acilen git tedavi ol.
HER TÜRLÜ HALTI YERSINIZ ,SONRA YOK EFENDİM TEKEL BAYİİ ÜCRETSİZ VS VS NORMAL ŞARTLAARDA 1000 TL İSE KİRA 2000 İSTERSİN
Vay be Karaman daki potansiyele bak. Kimler ne biçim dükkanlar açmak istemişler... Vay vay vay
aç baba oraya sexshopu koy vitrine şişme kadını al akıllarını başlarından...
Kerane yapın garip güreba faydalansın
bence on numara düşünmüş fırının ne zararı var 200 metre ötedeki apt ye. öyle kıl site sakinlerinden bu şekilde intikam alması çok yaratıcı sonuna kadar destekliyorum ilk ürünü ben alacam tekel açılırsa
İYİDE BİNAYA YAKIN, TEK KATLI BACADAN ÇIKAN DUMAN BİNADAKİLERİ RAHATSIZ EDEBİLİR.
Sabahın 5inde olsa olsa taze ekmek kokusuyla uyanırlar
Ne dumanı birader doğalgazlı diyor haberde!
iyi etmiş
Sen daireleri satarken burası fırın olacak deme sonra komşulara kız. Yemezler.
İnsaları senin gibi paragöz müteahhitlerin zulmünden korumak için var o kat malikleri onayı
@elektrikciugur32 çok bilmişlik yapma fırın binada değil binanın önünde adamlar sıcak sıcak ekmek yiyecekken kendileri etti kendileri buldu
bedava kiraya vereceğin o meslekler gayrimeşru mu kanunsuz mu. ne istemediklerini biliyoruz da üzerine güzel bir tüy olmuş.
adam haklı beyler
Fırın binada değil, binanın önünde, tek katlı ayrı bir yapı; haberi okumadan yorum yapılıyor.
mis gibi ekmek yiyeceksiniz ..ne istiyorsunuz
fırın binayı çürütür
helal olsun pavyona karşısınız fırına karşısınız tekele karşısınız ne açılacak oraya
SİTE İÇİNDE TEK KATLI BİR DÜKKAN ARKADAŞLAR ALTINDA ÜSTÜNDE KİMSE OTURMUYOR ADAM HAKLI HABERİ İYİ OKUYUN
İnsanlar her şeye karşı zaten. Güzel bişey yapacak insanların önüne taş koymayı çok seviyorlar. Ben de olsam o şekilde tepki gösterirdim. Helal olsun adama. Ben olsam daha farklı şeyler de açtırırdım orada.
MÜTAHİT HAKLI HER MÜTAHİT HAKLI ASLA OLAMAZ AMA BU ADAM HAKLI FIRIN AÇMA İŞİ ÇOK MANTIKLI FAYDALI BİR İŞ DİĞERLERİ ASLA DEĞİL TEK YAPILACAK FIRINA İZİN VERİLMELİ FIRIN ODUN FIRINI OLACAKSA BACASININ DÜZGÜN YAPILMASI ÇIKAN DUMANIN ZARARSIZ OLMASI İÇİN MÜCADELE VERİLMELİ İLERDE TEK SORUN BACA SORUNU OLABİLİR BUNU DÜŞÜNSÜNLER ÖNCE AYRI MÜLKİYET UYGUNSA NE YAPILACAĞINA KİMSE KARIŞAMAZ RUHSAT VERDİYSE GEREKEN YERLER FIRINI AÇ KARDEŞİM SEN SADECE BACAYI DÜZGÜN YAPTIR ÇEVREYİ DUMANA AŞIRI BOĞMAYIN
müthaitlerden o kadar nefret ediyorum ki bu ülkedeki en iyi müthaitin bile ......
Bizde hep böyle müteahhitler daireleri satana kadar diğer yerlerde veya sitelerin ön cephelerine yaptıkları binaların ne amaçla kullanacağını daire alanlara hiçbir zaman açıklamazlar sonuç malum
Adam haklı beyler...Disco,bar da iyi gider oraya bence:)
Diğer Haberler
Öğrenciler Eren Bülbül’ü unutmadı

Öğrenciler Eren Bülbül’ü unutmadı

Sason’da genişletilecek cadde ile trafik rahatlatılacak

Sason’da genişletilecek cadde ile trafik rahatlatılacak

Müminoğlu minik okurlarıyla buluştu

Müminoğlu minik okurlarıyla buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan Afrin’e destek

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan Afrin’e destek

Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonası düzenlendi

Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonası düzenlendi

İlbade Mahallesi üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

İlbade Mahallesi üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.