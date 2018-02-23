Sitede oturanlara kızdı! Dükkanını bir şartla ücretsiz kiraya verecek

Müteahhit Ali Alkan Eğilmez, 7 katlı site ve önüne bir dükkan yaptı. Bir süre sonra dükkanı bir fırıncıya kiraya vermek isteyen Eğilmez, tapu üzerindeki nitelik kısmına takıldı. Eğilmez, tapu niteliğinde ‘Depolu Dükkan’ ibaresini değiştirip fırın olarak düzeltmek istedi. Dükkanın site parseliyle aynı olmasından dolayı site sakinlerinin imzasına başvuran Eğilmez, vatandaşlardan imza alamayınca tepkisini dükkan duvarına astığı, “Bazı site sakinlerinin bu işyerine fırın açılmasına razı göstermedikleri için bu işyeri tekel bayi, tütüncü, kıraathane, ganyan bayii faaliyetleri gösteren işletmelere ücretsiz kiraya verilecektir” yazılı pankartla gösterdi.

Pankartı bürokratik engellere tepki olarak astığını ve sosyal medyada yayıldığını ifade eden müteahhit Eğilmez, işyerinin tüm şartları taşıdığını söyledi. Eğilmez şöyle konuştu;

"Fırın ruhsatı almak için site sakinlerine ihtiyacımız yok. Değişen fırın yönetmenliğinde yani bu bahsettiğimiz fırın, somun emek fırını. Yapılacak olan yer gayri sıhhi bir müessese olduğu için binalardan tamamen ayrı tek başına bir bina olması lazım. Bizim bu dükkanımız zaten bütün şartları sağlıyor. Fakat biz burayı yaparken, projesini de kendimiz çizmemize karşın bu işyerini dükkan olarak ruhsatlandırdık. Tapusunda depolu dükkan yazıyor. Bizim tek sıkıntımız tapudaki niteliği kısmını fırın olarak değişmesi gerekiyor. Fırın açabilmek için dükkanın tapusunda fırın yazması gerekiyor. Tapudan yapılacak işlemde de tüm parsel malikleriyle birlikte işlem yapmanız gerekiyor. Bizim tek takıldığımız nokta burası. Yoksa bizim dükkanımızın ruhsat açmak için site sakinlerinin iznine ihtiyacı olan bir yer değil. Bir proje tadilatı olduğu için, aynı parselin içerisinde olduğumuz için bütün parsel malikleri imza atması gerekiyor. Dükkan A blok olarak geçiyor, binamız B blok olarak geçiyor. Zaten binanın yapıcı müteahhidi de biziz.”