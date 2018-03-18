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Siteler esnafına birlik çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ilçe ziyaretleri geleneğini bu hafta da bozmadı. İç Anadolu Bölgesi’nin “mobilya başkenti” Siteler’i ziyaret eden Başkan Tuna’yı, esnaf bağrına bastı. Başkan Tuna’ya ilçe ziyaretinde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile Siteler esnafı temsilcileri eşlik etti.
Birlik mesajı verdi
Mobilya sektöründe Türkiye’nin en önemli merkezlerinden Siteler esnafını ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ dileyen Başkan Tuna’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yol boyunca esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuna, Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası’nda da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Siteler esnafının sorunlarını dikkatle dinleyen Başkan Mustafa Tuna, “Siteler esnafı; akıllı, zeki ve çalışkan ama bir araya gelmekte sıkıntı yaşıyor. Herkes kendi imkanlarını ortaya koyarsa, birlikte hareket edilirse sorunları çok daha kolay çözeriz” mesajı verdi.
İmalathane işçilerine ziyaret
Vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmeyen Başkan Tuna, mobilya imalathanelerinde çalışan işçileri de unutmadı. İmalathanelerde çalışan işçilere ziyarette bulunan Başkan Tuna’yı karşılarında gören çalışanlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkan Tuna’nın ilçe ziyareti bir okul çıkışına rastlayınca, Tuna, öğrencilerin sevgi gösterisiyle de karşılaştı.

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