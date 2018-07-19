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Şivan Perver'in babası hayatını kaybetti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Yurtdışında yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver'in uzun süredir yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bu sabah vefat eden babası Yunus Aygün, Kayalı Mahallesinde toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ Yurtdışında yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver'in uzun süredir yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bu sabah vefat eden babası Yunus Aygün, Kayalı Mahallesinde toprağa verildi. Aygün'ün toprağa verilmesinin ardından kurulan çadırlarda, yakınları taziyeleri kabul etmeye başladı. Cenazeye katılamayan Şivan Perver'in ise akşam saatlerinde mahalleye kurulacak ekrana canlı olarak bağlanarak taziyeleri kabul edeceği öğrenildi. Mehmet SEZGİN/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)

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